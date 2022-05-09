В Стерлитамаке в шествии «Бессмертного полка» приняли участие около 20 тысяч горожан

Многие не только несли портреты своих предков-героев, но и примерили форму военных лет. Гордостью парада стал проезд техники времен Великой Отечественной. Причем на главную улицу Стерлитамака впервые выехал легендарный танк Т-34 – один из символов Победы.

Кобура настоящая, офицерская. Ее Глебу подарил дядя, ветеран войны в Афганистане. Савицкие – постоянные участники «Бессмертного полка». И для такого события даже сшили детям военную форму. Сын стал капитаном саперов, а дочка – медсестрой. В руках у них портреты прадедов, которые сражались и с фашистами, и с армией милитаристской Японии.

В ожидании шествия «Бессмертного полка» тысячи людей собрались на проспекте Ленина – центральной улице города. Все с портретами своих родителей, дедушек, прадедушек. Для каждого 9 Мая и общий праздник, и своя семейная история.

Первыми на площадь, чеканя шаг, вышли кадеты со знаменем Победы. А после были внесены знамёна всех фронтов конца Великой Отечественной войны. Стройными рядами прошли учащиеся и кадеты профильных классов, сотрудники полиции, МЧС и Росгвардии, ветераны ВДВ и Военно-морского флота. Всего более 800 человек. Пешее шествие завершили участники боевых действий в Афганистане и на Кавказе.

Почти 50 единиц техники проехали по главной улице города. Впервые в стерлитамакском параде участие принял настоящий танк Т-34. И все зрители старались запечатлеть легендарную технику.

Конечно, не все родное, но в большинстве своем машина в оригинале. Конечно, готовим, чтобы ничего не ломалось, чтобы доставить людям радость. Станислав Морозов, механик-реставратор музея техники В. Задорожного /Московская область/

Главные зрители – ветераны войны, труженики тыла. Они смотрели на парад с теми же эмоциями, как 77 лет назад, когда услышали новость о победе. А ведь долгожданное окончание войны принесло в их семьи и горькие вести. В 44-м отец Александра Семенова, выполняя задание, попал в плен к фашистам вместе с другими солдатами.

Их построили, вывели каждого пятого и расстреляли. Отец был пятым. Его товарищ в 48-м году нас нашел и передал последний привет от отца. Александр Семёнов, труженик тыла