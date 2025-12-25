Глава Башкирии принял участие в заседании Госсовета в Москве

Радий Хабиров обсудил в Москве подготовку кадров для экономики России. Глава Башкортостана принял участие в заседании Госсовета России, которое провёл Президент Владимир Путин.
В ходе заседания участники проанализировали практику кадровой работы в регионах страны, а также предложили меры по совершенствованию системы обучения и переподготовки специалистов. По словам Радия Хабирова, подготовка кадров для экономики – одна из самых актуальных тем в стране и регионе.
Сегодня всё больше выпускников школ выбирают учиться в колледжах. Глава Башкортостана подчеркнул, что в дальнейшем необходимо повышать производительность труда, роботизировать производственные процессы, внедрять искусственный интеллект и учить этому студентов.
Перед заседанием Госсовета Радий Хабиров принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний». Глава Башкортостана снял с новогодней ёлки в Кремле три ёлочных шара с желаниями детей. Так, Равиль и Есения из Башкортостана мечтают о подвесном кресле и беговой дорожке, а Полина из ЛНР – о телескопе. Глава республики обещал, что обязательно выполнит пожелания.