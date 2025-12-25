Глава Башкирии принял участие в заседании Госсовета в Москве

Это одна из самых актуальных тем. Экономика развивается, в ней должны трудиться люди. На заседании обсуждали ровно то, чем мы занимались в этом году и в предыдущие годы. Несколько лет назад мы приняли правильное стратегическое решение о развитии системы профессионального образования и уже чувствуем определённый положительный эффект.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан