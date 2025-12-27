Добровольцы из Башкирии приняли участие в патриаршей миссии на Донбассе

Независимо от веры, объединились во имя добрых дел. В Уфу вернулась группа добровольцев, которая впервые побывала с патриаршей гуманитарной миссией на Донбассе. Эта поездка оказалась по-своему уникальной. В организованном Русской православной церковью проекте участие приняли представители Духовного управления мусульман республики.

Не только отремонтировали, но заодно и освятили, чтобы новая шиферная кровля прослужила как можно дольше. На кадрах – настоятель Храма Святой Блаженной Матроны Московской города Уфы. Пару недель назад протоирей Ромил Гареев вместе с единомышленниками находились на Донбассе, помогали мирным жителям восстанавливать жилища.

Одинокие, малообеспеченные, инвалиды – это те категории граждан, кому в первую очередь оказывают помощь волонтёры православной церкви. Проект работает, начиная с 2023 года. Богослужители из разных регионов страны выезжают на освобождённые территории. К патриаршей гуманитарной миссии впервые присоединились и добровольцы из нашей республики, и эта поездка стала сразу же уникальной. Ведь в составе группы из 22 человек поехали не только представители церкви.

Так, представители двух конфессий плечом к плечу на протяжении недели оказывали помощь жителям освобождённых территорий. Мужчины восстанавливали пострадавшие после обстрелов жилища мирных жителей, женщины в основном работали в госпиталях, участвовали в раздаче гуманитарной помощи, готовили еду для нуждающихся. Этой поездкой добровольцы из Башкортостана решили показать всей стране, как могут быть стёрты границы между представителями разных религий, когда их объединяет одно общее доброе дело.