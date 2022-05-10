В башкирском Зауралье некоторые хозяйства завершили посевные работы

Пока в большинстве районов республики продолжается посевная, некоторые хозяйства Зилаирского района уже завершили работы. Дожди не мешают, но и не помогают. На осадки в весенний и летний периоды они не рассчитывают, соответственно, и не ждут высокие урожаи. Но любимое дело не бросают.

Всё, что знал о полях, Мурат Исяндавлетов рассказал своему сыну. А опыт передал, когда они вместе работали в одном КФХ. 4 года назад Газиз Исяндавлетов решил открыть свое дело. И теперь у него одно из крупнейших хозяйств в Зилаирском районе.

Последний день у нас, последние поля. 200 гектаров осталось. А общая площадь у нас – 3500 гектаров. В этом году 600 гектаров оставили на пары. Будем обрабатывать летом. Газиз Исяндавлетов, глава крестьянско-фермерского хозяйства

К весенне-полевым работам аграрии приступили 24 апреля. Работая в две смены, уложились в короткий срок. Администрация района помогла компенсировать часть затрат на солярку, что позволило вывести на поля 4 посевных комплекса. Однако из-за прошлогодней засухи хозяйство не получило урожай и осталось без прибыли. Чтобы купить семена на этот год, молодому главе КФХ пришлось продать личный японский внедорожник. На подмогу пришли и родные люди.

Хорошие ребята, старательные. Всё достаёт. Раньше техники мало было, а сейчас новые трактора купил, в этом году ещё технику взял. Старательный. Таких ребят надо поддерживать. Они не уезжают на Север, работают на родной земле. Юсуп Исяндавлетов, механизатор

Климатические условия диктуют свои правила. Аграриям приходится сеять засухоустойчивые сорта, такие как «Альбидум», «Твёрдая Марина». Делают упор также на пшеницу твёрдых сортов, овёс, ячмень.

Надеемся, что 10 центнеров возьмём с гектара. От 7 до 10 центнеров если будет, то нормально. По площади всё равно что-то мы соберем. Потому что агрегаты мощные, зерноуборочные комбайны хорошие. По площади мы всё равно своё возьмём. Газиз Исяндавлетов, глава крестьянско-фермерского хозяйства

Несмотря на довольно скромные ожидания, даже с такого объёма аграрии могут выйти в плюс за счет качества урожая. И чтобы получить результат, у местных есть свои способы.

Башкирское Зауралье – зона рискованного земледелия. Например, в прошлом году на эти засеянные поля не упало ни одной капли дождя. Поэтому аграриям приходится работать, немного отклоняясь от технологий. Они сеют семена не на 5 сантиметров, как полагается, а немного глубже. Туда, где ещё сохраняется весенняя влага.