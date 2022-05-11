Как жители ЛНР и ДНР отметили День Победы в Уфе

Накануне День Победы отметили жители Луганской и Донецкой народных республик. Праздник застал их в Уфе в пункте временного размещения. На базе санатория «Связист» разместили порядка 200 человек.
Им оказали необходимую поддержку, помогли с оформлением документов, дети обеспечили возможность учиться. Постояльцы санатория увидели прямую трансляцию Парада Победы и «Бессмертного полка» в Уфе и на Красной площади в Москве. Смогли отведать солдатскую кашу и вспомнить песни военных лет под аккомпанемент живой музыки.