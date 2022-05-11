Как жители ЛНР и ДНР отметили День Победы в Уфе

Накануне День Победы отметили жители Луганской и Донецкой народных республик. Праздник застал их в Уфе в пункте временного размещения. На базе санатория «Связист» разместили порядка 200 человек.

Им оказали необходимую поддержку, помогли с оформлением документов, дети обеспечили  возможность учиться. Постояльцы санатория  увидели  прямую трансляцию Парада Победы и «Бессмертного полка» в Уфе и на Красной площади в Москве. Смогли отведать солдатскую кашу и вспомнить песни военных лет под  аккомпанемент живой музыки.

Это праздник моих родителей, праздник, когда мы выходили на стадион. Это родной праздник для души и сердца.

Наталья Щуцкая, жительница г.Рубежное Луганской народной республики

День Победы – главный праздник нашей страны. Наш братский народ с нами сегодня ликует. Поэтому мы все рады, и все только в едином порыве можем содействовать тому, чтобы был мир.

Елена Хаффазова, начальник Управления образования администрации г.Уфы
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