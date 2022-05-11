В Башкирии на месте заброшенной школы появится гостевой дом

Подальше от городской суеты. В деревне Староякупово Зилаирского района для привлечения туристов открывают гостевой дом. Под эти цели отдали старую школу, которая закрыта почти 20 лет назад. Здание отремонтируют, а интерьер воссоздаст быт древних башкир.

Дом рассчитан на семь человек, сюда уже провели электричество и беспроводной интернет, построили небольшую баню. Гости не только смогут полюбоваться красивой природой, подышать свежим воздухом, но и сплавиться по рекам Сакмар и Крепостной Зилаир.