В Уфе прошел чемпионат по авиамодельному спорту в классе «Модели воздушного боя»

Захватывающие поединки в небе над Уфой. В столице Башкортостана прошел чемпионат республики по авиамодельному спорту в классе «Модели воздушного боя». Участники разыграли кубок Уфимского авиационного технического университета.
«Воздушный бой» – самая зрелищная дисциплина авиамодельного спорта. Две модели летают по кругу под управлением пилотов. К хвосту обеих привязана лента. Цель соревнований – срезать как можно большее количество раз ленту соперника. За это дается 100 очков. За каждую секунду нахождения модели в воздухе спортсмены получают по два балла.
В классе «Воздушный бой», как правило, используются модели типа «Летающее крыло». На них установлен двигатель внутреннего сгорания объемом до двух с половиной кубических сантиметров. Длина нитей, на которых держатся модели, 16 метров. Пилоты управляют ими с помощью ручки движениями вверх и вниз.
Участие в чемпионате приняли 12 пар из Уфы, Стерлитамака и Салавата. Состязания немногочисленные, потому как удовольствие это не из дешевых. Одна модель стоит от 15 тысяч рублей.
Важную роль в соревнованиях по «Воздушному бою» играет механик. Это тот человек, который заводит двигатель. Без грамотной работы механика бой даже не начнется.
В абсолютном зачете тройку призеров сформировали спортсмены из Стерлитамака. Победителями стали Артур Максютов и Константин Сильченко, вторыми Тимофей Шахмаев и Максим Насибуллин, третьими Максим Пучинкин и Тимур Горюшин. Прошедший чемпионат – важный этап подготовки к всероссийским соревнованиям в Тольятти.