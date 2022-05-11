В Уфе прошел чемпионат по авиамодельному спорту в классе «Модели воздушного боя»

Захватывающие поединки в небе над Уфой. В столице Башкортостана прошел чемпионат республики по авиамодельному спорту в классе «Модели воздушного боя». Участники разыграли кубок Уфимского авиационного технического университета.

«Воздушный бой» – самая зрелищная дисциплина авиамодельного спорта. Две модели летают по кругу под управлением пилотов. К хвосту обеих привязана лента. Цель соревнований – срезать как можно большее количество раз ленту соперника. За это дается 100 очков. За каждую секунду нахождения модели в воздухе спортсмены получают по два балла.

Если модель находится в воздухе, участник получает очки, если модель падает – нет. В итоге секретариат потом считает очки, складывает очки за налет и отрубы ленты. По разнице очков и выявляется победитель. Илья Сахаров, ответственный секретарь Федерации авиамодельного спорта Республики Башкортостан

В классе «Воздушный бой», как правило, используются модели типа «Летающее крыло». На них установлен двигатель внутреннего сгорания объемом до двух с половиной кубических сантиметров. Длина нитей, на которых держатся модели, 16 метров. Пилоты управляют ими с помощью ручки движениями вверх и вниз.

Участие в чемпионате приняли 12 пар из Уфы, Стерлитамака и Салавата. Состязания немногочисленные, потому как удовольствие это не из дешевых. Одна модель стоит от 15 тысяч рублей.

Спортсмены постоянно между тренировками и стартами ремонтируют свои модели, делают новые. На старт вывозят по десять-двадцать моделей. Олег Кох, председатель Федерации авиамодельного спорта Республики Башкортостан

Важную роль в соревнованиях по «Воздушному бою» играет механик. Это тот человек, который заводит двигатель. Без грамотной работы механика бой даже не начнется.

Нельзя разделить, кто первый, кто второй. Механик и пилот – главные действующие лица. Пилот никуда не полетит, если мотор не заведется. Но и механик не победит, если пилот не будет первоклассно лететь. Константин Сильченко, победитель чемпионата Республики Башкортостан по авиамодельному спорту /Стерлитамак/