В Уфе прошёл мастер-класс по операции без разрезов

Операция без разрезов, или NOSE-технологии. Специалист из Сеченовского университета показал уфимским коллегам мастер-класс. В Республиканском онкологическом диспансере прооперировали пациентку с диагнозом «рак прямой кишки».

Она могла и не оказаться сейчас на операционном столе, если бы не диспансеризация. 48-летнюю пациентку ничто не беспокоило. Во время профилактического похода в поликлинику женщина сдала кал на скрытую кровь. Анализ оказался плохим. В итоге её отправили на колоноскопию, где был подтверждён рак прямой кишки. Но самое главное – опухоль обнаружили на ранней стадии.

Этой женщине, можно сказать, повезло вдвойне: рано обнаружили, и оперирует её в рамках мастер-класса доктор медицинских наук из Москвы. При этом профессор кафедры хирургии Сеченовского университета Владимир Балабанов использовал современную технологию NOSE, которая только набирает популярность в мировой хирургии. Она подразумевает извлечение части поражённого органа через естественные отверстия организма. Обычно при малоинвазивных операциях это делается через небольшие разрезы в брюшной полости.