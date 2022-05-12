В ФНС разъяснили, как получить бесплатную КЭП с 1 июля

В налоговой службе можно получить квалифицированную электронную подпись. Услуга касается юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов.
Срок действия КЭП, полученного ранее в коммерческих организациях, у многих уже истекает. По рекомендации налоговиков нужно позаботиться заранее, чтобы у предприятия был действующий сертификат электронной подписи.
Виза необходима всем, кто сдает отчетность. В налоговой услуга получения КЭП бесплатная. Запись на прием ведется через интерактивный сервис «Онлайн-запись на приём в инспекцию». Чтобы обезопасить себя от мошеннических действий, владельцу КЭП рекомендовано установить надежный пароль на носитель электронной подписи, не передавать ключ посторонним лицам.
КЭП необходимо получить до 1 июля этого года всем организациям, которые взаимодействуют с налоговыми органами. Обратиться можно в любой налоговый орган, независимо от места жительства.