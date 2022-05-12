Стала известна сумма призового фонда турнира «Терра Башкирия»

В 2022 году призовой фонд конноспортивного турнира «Терра Башкирия» составит 10 млн рублей. За приз поборются 200 жокеев на лошадях башкирской породы.
Открытие чемпионата пройдёт 28 мая. Начало мероприятия в 14:00. Место проведения – ипподром «Акбузат». Специальный гость торжественного открытия – актер Дмитрий Дюжев.
Соревнования начнутся с этапа 1/16 финала. Параллельно для маленьких гостей мероприятия будут организованы бесплатные игровые площадки, батуты, аквагрим и мороженое, а также конкурсы с призами и подарками.
Фото: ИА Башинформ.