В Башкирии цены на продукты стабилизировались

Также значительно росли цены в бакалее, и вот за минувшую неделю увидели снижение в целом на 1,6%. В том числе начала дешеветь гречка, соль - почти на 6%, молоко - на 14%, яйца - на 5%. Этому способствует наступление нового сезона — начинаются поставки нового урожая из Средней Азии, и налаживание логистики. Цены росли в том числе из-за высокого спроса в условиях недостатка предложения. Сейчас продукции достаточно, по наличию проблем нет - запасы на 7-14 дней всюду есть. Организуются сезонные ярмарки - их будет на 40% больше, чем в прошлом году».