В Башкирии цены на продукты стабилизировались

На заседании оперативного штаба в ЦУР Башкирии обсудили актуальный вопрос об обеспечении граждан продовольствием.
Министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов отметил, что все предприятия пищевой промышленности в Башкирии работают стабильно и полностью обеспечены сырьем.
По итогам I квартала 2022 года индекс производства пищевой продукции в регионе составил 109,7% (по России – 103,2%). В Башкирии растет объем производства мяса, мясных субпродуктов и полуфабрикатов, растительного и сливочного масла, молока, макарон, хлебобулочных и кондитерских изделий.
В рамках республиканской программы поддержки пищепрома предприятия могут получить субсидии на приобретение оборудования в размере до 50%. На эти цели в 2022 году предусмотрели 50 млн рублей, из которых половину местные производители уже освоили. Также начали действовать федеральные программы, предусматривающие льготные кредиты в сфере мясной и молочной переработки, хлебопечения.
Глава Башкирии подчеркнул, что по итогам 2022 года необходимо обеспечить существенный рост объемов производства пищевой продукции. Это особенно важно в условиях продолжающегося санкционного давления со стороны западных стран.
По данным мониторинга минторговли Башкирии, на минувшей неделе в регионе зафиксирована стабилизация цен на продовольственные товары - они перестали расти, а по ряду наиболее подорожавших продуктов замечено некоторое снижение. Об этом и.о. министра торговли Азат Аскаров сообщил на заседании республиканского оперштаба по обеспечению социально-экономического развития региона.
Также значительно росли цены в бакалее, и вот за минувшую неделю увидели снижение в целом на 1,6%. В том числе начала дешеветь гречка, соль - почти на 6%, молоко - на 14%, яйца - на 5%. Этому способствует наступление нового сезона — начинаются поставки нового урожая из Средней Азии, и налаживание логистики. Цены росли в том числе из-за высокого спроса в условиях недостатка предложения. Сейчас продукции достаточно, по наличию проблем нет - запасы на 7-14 дней всюду есть. Организуются сезонные ярмарки - их будет на 40% больше, чем в прошлом году».
Азат Аскаров пояснил, что в ярмарках могут участвовать садоводы. «Возможность реализации своей продукции - в числе критериев комфортной жизни», - напомнил он.
Минторг ведет ежедневный мониторинг ценообразования по основным товарным группам. В перечне – 52 вида продовольственных и 19 непродовольственных товаров, в том числе стройматериалы. В зоне внимания – 520 магазинов и рынков.