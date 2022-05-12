В Башкирии планируют отменить стимулирующие выплаты врачам, которые работают в селах

В Башкирии планируют приостановить программу по выплатам в 1 миллион рублей врачам. Проект подготовило Министерство здравоохранения республики.

По информации ведомства, стимулирующие выплаты предлагается приостановить врачам, которые переехали в населенные пункты для работы по специальности. По информации пресс-службы Минздрава, в текущем году планировалось выплатить деньги 20 врачам.