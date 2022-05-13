Депутат Горсовета Уфы рассказал о концепции реконструкции парка Лесоводов
В
ближайшее время уфимский парк имени Лесоводов Башкирии будет реконструирован. В
настоящий момент обсуждается проект реконструкции с привлечением общественников
и ученых. Своим мнением о будущем преображении лесопарка поделился депутат
Горсовета Андрей Борисов.
По
словам чиновника, парк Лесоводов является оазисом зелени в городе и уже не одно
десятилетие является одним из любимых мест досуга жителей города. По этой
причине лес в парке должен быть обязательно сохранен в ходе реконструкции.
Сейчас активно идёт обсуждение
реконструкции: привлекаются общественники, высказывают свои мысли учёные. Ведь
стоит очень важная задача – надо не только осовременить парк, но и не нарушить
экосистему. Лес должен быть сохранён. Предполагается, что к самим работам
приступят в следующем году. Лично я с нетерпением жду процесс обновления этого
места притяжения разных поколений уфимцев! Очень надеюсь, что парк Лесоводов
Башкирии станет ещё уютнее, интереснее, современнее. Как амбассадор этой
прекрасной частички Уфы, обещаю делиться новостями о ходе работ по
реконструкции.
Андрей Борисов, депутат, член президиума Совета городского округа город Уфа
В
своих социальных сетях Андрей Борисов поделился фотографиями парка с высоты
птичьего полёта.