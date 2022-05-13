Депутат Горсовета Уфы рассказал о концепции реконструкции парка Лесоводов

В ближайшее время уфимский парк имени Лесоводов Башкирии будет реконструирован. В настоящий момент обсуждается проект реконструкции с привлечением общественников и ученых. Своим мнением о будущем преображении лесопарка поделился депутат Горсовета Андрей Борисов.

Фото №1 - Депутат Горсовета Уфы рассказал о концепции реконструкции парка Лесоводов

По словам чиновника, парк Лесоводов является оазисом зелени в городе и уже не одно десятилетие является одним из любимых мест досуга жителей города. По этой причине лес в парке должен быть обязательно сохранен в ходе реконструкции.

Фото №2 - Депутат Горсовета Уфы рассказал о концепции реконструкции парка Лесоводов

Сейчас активно идёт обсуждение реконструкции: привлекаются общественники, высказывают свои мысли учёные. Ведь стоит очень важная задача – надо не только осовременить парк, но и не нарушить экосистему. Лес должен быть сохранён. Предполагается, что к самим работам приступят в следующем году. Лично я с нетерпением жду процесс обновления этого места притяжения разных поколений уфимцев! Очень надеюсь, что парк Лесоводов Башкирии станет ещё уютнее, интереснее, современнее. Как амбассадор этой прекрасной частички Уфы, обещаю делиться новостями о ходе работ по реконструкции.

Андрей Борисов, депутат, член президиума Совета городского округа город Уфа

В своих социальных сетях Андрей Борисов поделился фотографиями парка с высоты птичьего полёта.

Фото №3 - Депутат Горсовета Уфы рассказал о концепции реконструкции парка Лесоводов
Уфимская волна
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