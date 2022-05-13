Депутат Горсовета Уфы рассказал о концепции реконструкции парка Лесоводов

Сейчас активно идёт обсуждение реконструкции: привлекаются общественники, высказывают свои мысли учёные. Ведь стоит очень важная задача – надо не только осовременить парк, но и не нарушить экосистему. Лес должен быть сохранён. Предполагается, что к самим работам приступят в следующем году. Лично я с нетерпением жду процесс обновления этого места притяжения разных поколений уфимцев! Очень надеюсь, что парк Лесоводов Башкирии станет ещё уютнее, интереснее, современнее. Как амбассадор этой прекрасной частички Уфы, обещаю делиться новостями о ходе работ по реконструкции.

Андрей Борисов, депутат, член президиума Совета городского округа город Уфа