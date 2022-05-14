В Башкирии ветераны и юнармейцы высадили памятную аллею

В Чишминском районе Башкирии прошла посадка памятной аллеи в рамках акции «Сад Памяти». Участие в посадке принимали юнармейцы, волонтеры, ветераны боевых действий, преподаватели школы, а также сотрудники Республиканского детского эколого-биологического центра. Также прибыл на мероприятие посланник Победы Даниил Фархутдинов.
В Минэкологии Башкирии отметили, что для школьников школы имени Рустема Абзалова это мероприятие стало ключевым. Всего было высажено более 20 саженцев как деревьев, так и кустарников.