В Башкирии ветераны и юнармейцы высадили памятную аллею

В Чишминском районе Башкирии прошла посадка памятной аллеи в рамках акции «Сад Памяти». Участие в посадке принимали юнармейцы, волонтеры, ветераны боевых действий, преподаватели школы, а также сотрудники Республиканского детского эколого-биологического центра. Также прибыл на мероприятие посланник Победы Даниил Фархутдинов.

Фото №1 - В Башкирии ветераны и юнармейцы высадили памятную аллею

В Минэкологии Башкирии отметили, что для школьников школы имени Рустема Абзалова это мероприятие стало ключевым. Всего было высажено более 20 саженцев как деревьев, так и кустарников.

Именно практическими делами и экопоступками мы должны сохранить историю нашего народа и увековечить память о героях для будущих поколений, а также приумножить природные богатства республики. Символичным моментом является то, что мероприятие проводилось в День экологического образования.

Екатерина Кошелева, руководитель Республиканского детского эколого-биологического центра
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Акции БСТ