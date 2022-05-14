В Башкирии ветераны и юнармейцы высадили памятную аллею

Именно практическими делами и экопоступками мы должны сохранить историю нашего народа и увековечить память о героях для будущих поколений, а также приумножить природные богатства республики. Символичным моментом является то, что мероприятие проводилось в День экологического образования.

Екатерина Кошелева, руководитель Республиканского детского эколого-биологического центра