В Башкирии ветеранов СВО обучают вождению спецавтомобилей

В республике ветераны спецоперации успешно проходят реабилитацию. Ильнур Хилязев из Янаульского района недавно получил сертификат для вождения автомобиля с ручным управлением. Помощь в этом ему оказали специалисты кадрового центра Янаула. Ильнур получил образовательный сертификат.

Специалисты ДОСААФ сами приезжали к ветерану и проводили обучение на дому. Программа включает четыре часа теории и восемь часов вождения, поскольку у Ильнура уже были водительские права. Сейчас дело остается только за получением спецавтомобиля.