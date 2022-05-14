До конца мая в Башкирии планируют завершить мешочный сбор мусора
В Башкирии прошло заседание фокус-группы при участии и.о.
главы Минэкологии РБ Нияза Фазылова и Центра Управления Республикой.
Обсуждались проблемы вывоза мусора.
Как сообщает ЦУР, выяснилось, что основных причин, из-за
которых не везде в регионе хорошо вывозится мусор, несколько.
По итогам субботников в мусорные контейнеры выбросили
растительный и строительный мусор, которые не являются ТКО. Его вывозить нужно
за отдельную плату и на отдельную площадку. Должны быть допдоговоры на вывоз
веток и т.д. Не все муниципалитеты их заключили.
ЦУР Башкортостана
Кроме того, стартовал садоводческий сезон, и люди выносят
мусор со своих участков на площадки. Часто возникают завалы.
В итоге было решено, что до 31 мая в Башкирии нужно
максимально завершить мешочный сбор мусора. Это значит, что там, где есть
возможность, будут устанавливаться контейнерные площадки.
В планах - организовать на местах площадки для мусора,
который не относится к твердым коммунальным отходам (ТКО). Муниципалитеты
должны предоставить регоператору спецплощадки. Необходимо возобновить встречи
на местах по вопросам ТКО. Участники - район, минэкологии и регоператор. И
сходу решать то, что болит. Минэкологии взяло на себя контроль за графиком
вывоза мусора. Срез будет ежемесячный.