До конца мая в Башкирии планируют завершить мешочный сбор мусора

В Башкирии прошло заседание фокус-группы при участии и.о. главы Минэкологии РБ Нияза Фазылова и Центра Управления Республикой. Обсуждались проблемы вывоза мусора.

Как сообщает ЦУР, выяснилось, что основных причин, из-за которых не везде в регионе хорошо вывозится мусор, несколько.

По итогам субботников в мусорные контейнеры выбросили растительный и строительный мусор, которые не являются ТКО. Его вывозить нужно за отдельную плату и на отдельную площадку. Должны быть допдоговоры на вывоз веток и т.д. Не все муниципалитеты их заключили. ЦУР Башкортостана

Кроме того, стартовал садоводческий сезон, и люди выносят мусор со своих участков на площадки. Часто возникают завалы.

В итоге было решено, что до 31 мая в Башкирии нужно максимально завершить мешочный сбор мусора. Это значит, что там, где есть возможность, будут устанавливаться контейнерные площадки.

В планах - организовать на местах площадки для мусора, который не относится к твердым коммунальным отходам (ТКО). Муниципалитеты должны предоставить регоператору спецплощадки. Необходимо возобновить встречи на местах по вопросам ТКО. Участники - район, минэкологии и регоператор. И сходу решать то, что болит. Минэкологии взяло на себя контроль за графиком вывоза мусора. Срез будет ежемесячный. ЦУР Башкортостана