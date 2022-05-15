В этом году в Башкирии отремонтируют рулонную кровлю 126 домов

В этом году в Башкортостане отремонтируют рулонную кровлю 126 домов. Данный вид ремонта относится к сезонными работам, поэтому может выполняться исключительно при благоприятных погодных условиях.

Фото №1 - В этом году в Башкирии отремонтируют рулонную кровлю 126 домов

На данный момент подрядчики уже выполняют капремонт 43 крыш.

Капитальный ремонт рулонной кровли включает в себя следующие виды работ:

полное снятие старого водоизоляционного ковра;

демонтаж цементной стяжки;

ремонт плит покрытия парапета;

ремонт штукатурки вертикальной поверхности вентшахт;

устройство разуклонки;

устройство утеплителя (по необходимости);

устройство цементно-песчаной стяжки;

огрунтовка основания;

устройство водоизоляционного ковра в два слоя;

устройство примыканий кровли к вертикальным поверхностям (парапеты, вентшахты, фановые трубы и т.д.);

устройство ограждения;

замена водосточной воронки;

замена водосточной системы (по проектному решению);

замена и вывод фановых труб за пределы чердачного помещения, утепление фановых труб;

ремонт железобетонных плит (при необходимости).

Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ