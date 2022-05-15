В этом году в Башкирии отремонтируют рулонную кровлю 126 домов

В этом году в Башкортостане отремонтируют рулонную кровлю 126 домов. Данный вид ремонта относится к сезонными работам, поэтому может выполняться исключительно при благоприятных погодных условиях.
На данный момент подрядчики уже выполняют капремонт 43 крыш.
Капитальный ремонт рулонной кровли включает в себя следующие виды работ:
полное снятие старого водоизоляционного ковра;
демонтаж цементной стяжки;
ремонт плит покрытия парапета;
ремонт штукатурки вертикальной поверхности вентшахт;
устройство разуклонки;
устройство утеплителя (по необходимости);
устройство цементно-песчаной стяжки;
огрунтовка основания;
устройство водоизоляционного ковра в два слоя;
устройство примыканий кровли к вертикальным поверхностям (парапеты, вентшахты, фановые трубы и т.д.);
устройство ограждения;
замена водосточной воронки;
замена водосточной системы (по проектному решению);
замена и вывод фановых труб за пределы чердачного помещения, утепление фановых труб;
ремонт железобетонных плит (при необходимости).