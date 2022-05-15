С сегодняшнего дня в Башкирии временно изменился график движения электричек

С сегодняшнего дня в Башкортостане временно изменился график движения электричек. Об этом сообщили в пресс-службе БППК.
Нововведения связаны с проведением ремонтных работ на перегоне Приютово - Талды-Булак.
С 15 по 18, с 22 по 25, с 29 по 31 мая и 1, 5, 6 июня отменят поезд:
— № 6465 Раевка (отпр.05.33) — Талды-Булак (приб.07.35).
15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31 мая и 5-6 июня отменяются поезда:
— № 6457 Раевка (отпр.19.30) — Талды-Булак (приб.21.31),
— № 6454 Раевка (отпр.18.01) — Уфа (приб.20.14).
С 16 по 18, с 23 по 25, 30, 31 мая, 1 и 6 июня:
— поезд № 6458 Талды-Булак — Раевка отправится со ст. Аксаково на 31 мин. раньше действующего расписания, на участке Талды-Булак — Аксаково отменяется:
— № 6458 Аксаково (отпр.08.17) — Раевка (приб.09.35),
— поезд № 6456 Раевка — Уфа отправится со ст. Раевка на 34 мин. раньше действующего расписания:
— № 6456 Раевка (отпр.09.37) — Давлеканово (приб.09.58, отпр.10.30) — Уфа (приб.12.25).
С 15 по 17, с 22 по 24, с 29 по 31 мая и 5-6 июня
— поезд № 6466 Талды-Булак — Раевка отправится со ст. Глуховская на 2 мин. раньше действующего расписания, на участке Талды-Булак — Глуховская отменяется:
— № 6466 Глуховская (отпр.17.48) — Раевка (приб.18.49).
15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31 мая и 5-6, 20-22 июня поезд № 7147/7149 Уфа — Приютово — Абдулино проследует по измененному расписанию:
— № 7147/7149 Уфа (отпр.19.01) — Приютово (приб.22.02, отпр.22.07) — Абдулино (приб.22.48).
16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31 мая, 1 и 6 июня поезд № 7150/7148 Уфа — Приютово — Абдулино проследует по измененному расписанию:
— № 7150/7148 Абдулино (отпр.05.05) — Приютово (приб.05.40, отпр.05.47) — Уфа (приб.08.52).