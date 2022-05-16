Прокуратура Башкирии пресекла в сфере оборота лекарств 58 нарушений

Прокуратура Башкортостана выявила в работе лечебных учреждений и аптек 58 нарушений. По результатам проверок было внесено 30 представлений и возбуждено 34 административных дела.

В 24 ФАПах и врачебных амбулаториях Мечетлинского района были обнаружены просроченные лекарственные препараты. Также в Баймакской ЦРБ и ООО Аптека «Здоровье» выявили использование непроверенного оборудования для определения влажности и температуры помещений.