В Башкирии заболеваемость коронавирусом за месяц снизилась на 75%

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России продолжает следить за эпидемиологической ситуацией.

В России за последние сутки коронавирус выявили у 4543 человек (18 264 836), выздоровели – 5379 (17 652 558), скончались – 89 (377 759). Госпитализация потребовалась 1127 заболевшим.

И.о. министра здравоохранения Башкирии Азат Рахматуллин на совещании правительства в ЦУРе рассказал, что за месяц заболеваемость коронавирусом в регионе снизилась на 75%, а за последние 7 дней – на 46%.