В Башкирии заболеваемость коронавирусом за месяц снизилась на 75%

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России продолжает следить за эпидемиологической ситуацией.
В России за последние сутки коронавирус выявили у 4543 человек (18 264 836), выздоровели – 5379 (17 652 558), скончались – 89 (377 759). Госпитализация потребовалась 1127 заболевшим.
И.о. министра здравоохранения Башкирии Азат Рахматуллин на совещании правительства в ЦУРе рассказал, что за месяц заболеваемость коронавирусом в регионе снизилась на 75%, а за последние 7 дней – на 46%.
За последние сутки в Башкирии коронавирус выявили у 60 человек (287 309), выздоровели – 38 (280 980). Летальных случаев за сутки не выявлено, за всё время пандемии скончались 5643 пациентов. Госпитализация потребовалась 22 зараженным.