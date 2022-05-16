Три красавицы из Уфы победили на конкурсе «Ученица России-2022»

В Казани прошёл Национальный фестиваль «Ученица России-2022». Конкурс был организован впервые. Башкирию на фестивале представили три красавицы.
В конкурсе приняли участие более 40 участниц разных возрастных категорий со всей страны. Как сообщает ИА «Башинформ», одним из главных этапов фестиваля был конкурс национальных костюмов. Конкурсантки прошли через спортивный этап, тестирование, диктант, интервью, участвовали в дефиле в народных, школьных и вечерних нарядах.
От Башкирии на конкурсе участвовали победительницы республиканских детских конкурсов красоты и таланта «Маленькая Краса Башкортостана», модели агентства «MissBash models». В старшей категории это была 16-летняя София Карпова. Она является ученицей 10-го класса гимназии №39. В средней категории за корону боролась 11-летняя Ангелина Фасхиева. Она учится в 5-м классе гимназии №86. А в младшей категории участвовала 10-летняя Екатерина Дульдий, ученица 4-го класса школы №2 села Иглино.
По итогам конкурса София Карпова завоевала Гран-при в старшей возрастной категории, Екатерина Дульдий — Гран-при в младшей категории, а Ангелина Фасхиева стала первой вице-ученицей России в средней возрастной категории.