Три красавицы из Уфы победили на конкурсе «Ученица России-2022»

От Башкирии на конкурсе участвовали победительницы республиканских детских конкурсов красоты и таланта «Маленькая Краса Башкортостана», модели агентства «MissBash models». В старшей категории это была 16-летняя София Карпова. Она является ученицей 10-го класса гимназии №39. В средней категории за корону боролась 11-летняя Ангелина Фасхиева. Она учится в 5-м классе гимназии №86. А в младшей категории участвовала 10-летняя Екатерина Дульдий, ученица 4-го класса школы №2 села Иглино.