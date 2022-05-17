В Башкирии берег реки Белой превратили в свалку

В Ишимбае берег реки Белой превратили в свалку. Об этом рассказал эксперт ОНФ по Башкирии Роман Насыров.

Оказалось, по улице Губкина идут дорожные работы. В частности, идёт замена бордюров. Строительный мусор вывозят на «полигон», который устроили прямо на прибрежной территории. Местные жители отмечают, что с каждым годом незаконный полигон разрастается. Часть отходов утрамбовывается и засыпается землёй.

Администрация города пока не предприняла никаких мер реагирования. В природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор были направлены запросы на устранение мусора.