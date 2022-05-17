В Уфе прошел этап IX всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели»

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Образование». Десять школьников, представивших лучшие научно-технические разработки, поедут защищать работы в Москву, где будут соревноваться с умниками со всей страны.

Игра напоминает электронику 90-х. Таких сейчас в продаже уже не найти. Разработчиком этой системы стал современный школьник. Камиль не просто играет в созданную им самим же игру – проект предстоит защитить на всероссийской конференции.

Мне нравится играть в игры, но не в современные – в ретро. Поэтому мы и разработали такую игру. Камиль Ибрагимов, участник конференции /Чишминский район/

Если Камиль стал новатором благодаря любви к ретро, то Альмир – школьник из Янаула посчитал, что в родном городе пора устанавливать умные беседки. Работает изобретение мальчика на солнечных батареях.

В ней можно будет заряжать телефоны, будет освещение и подогреваемый пол. Можно будет в ней сидеть зимой. Альмир Хайдаршин, участник конференции /Янаул/

Проводимая на базе УГНТУ конференция универсальна: представить можно и научные работы, и прототипы инженерных решений. Девять номинаций подобраны из разных отраслей – медицины, космоса, сельского хозяйства. Дети сами выбирают, в чем они сильны. И уже на этом этапе школьники подсчитывают, насколько выгодна экономически их разработка. Изобретатели из Абзелиловского района перепрошили гироскутер, теперь одна программа может привести в движение велосипед или самокат.

Бюджет был пять тысяч. Мы уложились в эту сумму. Разобрали гироскутер, достали электронику из него. На рынке стоит в десять раз дороже. Мы за пять сделали. Арсен Шагалин, участник конференции /Абзелиловский район/

Отборочные этапы проходят по всей России. Кроме того, к проекту подключены крупнейшие отраслевые предприятия. Они и придумывают задания для школьников. Дети не просто получают статус победителя, по сути, в дальнейшем их курируют до поступления в вуз.

Конференция дает десять баллов при поступлении. Мы следим, чтобы ребенок остался в том направлении, в том числе отраслевом. Они участвуют в детских тематических лагерях. Екатерина Лычёва, президент фонда «Юные техники и изобретатели»