В Уфе прошел этап IX всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели»

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Образование». Десять школьников, представивших лучшие научно-технические разработки, поедут защищать работы в Москву, где будут соревноваться с умниками со всей страны.
Игра напоминает электронику 90-х. Таких сейчас в продаже уже не найти. Разработчиком этой системы стал современный школьник. Камиль не просто играет в созданную им самим же игру – проект предстоит защитить на всероссийской конференции.
Если Камиль стал новатором благодаря любви к ретро, то Альмир – школьник из Янаула посчитал, что в родном городе пора устанавливать умные беседки. Работает изобретение мальчика на солнечных батареях.
Проводимая на базе УГНТУ конференция универсальна: представить можно и научные работы, и прототипы инженерных решений. Девять номинаций подобраны из разных отраслей – медицины, космоса, сельского хозяйства. Дети сами выбирают, в чем они сильны. И уже на этом этапе школьники подсчитывают, насколько выгодна экономически их разработка. Изобретатели из Абзелиловского района перепрошили гироскутер, теперь одна программа может привести в движение велосипед или самокат.
Отборочные этапы проходят по всей России. Кроме того, к проекту подключены крупнейшие отраслевые предприятия. Они и придумывают задания для школьников. Дети не просто получают статус победителя, по сути, в дальнейшем их курируют до поступления в вуз.
Десять лучших разработчиков Башкортостана – дети и их наставники – защищать проекты будут уже в Госдуме России. Там конкуренция в разы больше, обойти придется порядка 600 умников со всей страны.