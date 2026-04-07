Юные шахматисты из Уфы представят Башкирию на всероссийском турнире

Шахматисты из 39-й гимназии Уфы представят Башкортостан на всероссийском турнире «Белая ладья» в Дагомысе – пригороде Сочи. В минувшие выходные в столице Башкортостана завершились отборочные соревнования. На базе школы-интерната №13 прошли сразу два крупных турнира – «Белая ладья» и «Шахматное поле». О триумфаторах стартов – в нашем сюжете.

Одни соревнуются в рамках «Белой ладьи», другие выявляют сильнейших в состязаниях «Шахматного поля». Участие в них зависит от численности населенного пункта, который представляют юные шахматисты. Так, в «Белой ладье» ребята из городов и районов с населением свыше 70 тысяч. Это турнир с богатой полувековой историей. Нынешние наставники и руководители команд, в том числе и главный судья Павел Михайлов, сами принимали участие.

Уфа выставила команду практически из каждого района. Между ними развернулась основная борьба. Но явный фаворит – гимназия №39. Тут объединились сразу две династии – Мелешко и Кинзябулатовы. Ребята юные, но их багажу даже не участия, а побед на международном уровне позавидует любой взрослый. Поэтому противостоять им было крайне непросто.

Реана Кинзябулатова с пяти лет играет на республиканских соревнованиях, обладатель детского куба мира. Ничья с ней для других равноценна победе. Нормально играл и тандем Мелешко. Николай отметил лишь одного соперника, который больше всего доставил хлопот.

Ребятам, представлявшим свои города и районы с населением меньше 70 тысяч, было, наоборот, сложнее на турнире под названием «Шахматное поле». За опытом приехали участники даже из Кигинского района.

Основная борьба здесь развернулась между командами из Агидели и Гафурийского района. Но статус фаворитов шахматистам из Красноусольского не помог в решающий момент. Впервые в истории команда из Агидели выиграла соревнования республиканского уровня. Пол-очка решили исход.