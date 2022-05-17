В Башкирии тело пропавшей женщины нашли под мостом

15 мая недалеко от деревни Максимово нашли тело 34-летней Гульнары Б., которая пропала без вести 10 мая. По словам матери пропавшей, женщина ушла из дома 6 мая и после этого перестала выходить на связь.

Сотрудники правоохранительных органов нашли тело несчастной с признаками самоубийства под мостом. Однако следователи быстро установили, что смерть женщины носит криминальный характер. Преступник пытался скрыть следы произошедшего и замаскировать убийство под суицид.

По подозрению в убийстве женщины был задержан её 30-летний знакомый, житель села Янаул. По версии следствия, сельчанка обратилась к мужчине с просьбой помочь вернуть водительские права, которых она была лишена по решению суда. Он согласился помочь и взял у женщины 100 тысяч рублей. Через некоторое время она поняла, что мужчина помогать ей не собирается, поэтому попросила деньги назад. Мужчина к этому времени уже успел потратить 30 тысяч рублей, но 70 тысяч вернуть смог.

Мужчина сообщил, что сможет вернуть оставшуюся сумму, когда они вернутся домой. Во время пути он сделал вид, что его машина поломалась. Он вышел из салона, достал из багажника верёвку и задушил женщину.

Несчастную мужчина вывез в лес, где организовал её «самоубийство», забрал сумку женщины, телефон и деньги, которые вернул ранее. Следующие два дня сельчанин прятался у родственницы в деревне Салихово.

Мужчина был задержан. Сначала он пытался отрицать причастность к убийству, но вскоре стал путаться в показаниях, а после предъявления улик сознался в содеянном. Расследование продолжается.