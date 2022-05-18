В Уфе мужчина отсидел 13 лет за преступление, которого не совершал

Верховный суд Российской Федерации рассмотрел дело 85-летнего уфимца Фаткуллы Исхакова. Мужчина отсидел за преступление, которого не совершал. Фаткуллу Исхакова осудили на 13 лет тюрьмы за покушение на убийство двух девушек.

Происшествие случилось более 50 лет назад. Тогда мужчина подвергся пыткам со стороны советских милиционеров. После 13 лет заключения, мужчина не оставил попыток восстановить справедливость. В 90-е годы бывший заключенный добился пересмотра дела, а в 2012 году в преступлении сознался человек, проходивший по делу как свидетель.