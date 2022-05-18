В Башкирии отремонтируют дороги к туристическим объектам республики

В 2022 году в Башкирии запланированы ремонтные работы дорожного покрытия к туристическим объектам. Всего планируется отремонтировать 24 километра дорог.

На обновление покрытия направят 503 миллиона рублей в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

В текущем году ремонту подвергнутся дороги Благовещенск-Павловка в Благовещенском районе, подъезд к санаторию «Юматово» в Уфимском районе, автодорогу Стерлитамак-Красноусольский в Гафурийском районе. Кроме того, обновление покрытия будет в башкирской столице и в Стерлитамаке.