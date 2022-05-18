В Башкирии на шихане Торатау появится экотропа

Подъем на шихан Торатау оборудуют металлической лестницей. Экотропа до вершины должна появиться осенью этого года. Меры пришлось принимать из-за многочисленных стихийных путей. Под ногами туристов погибли уникальные растения. Ученые переживают, что гора через несколько лет станет скалой. При этом оборудованный удобный путь к вершине увеличит и турпоток в геопарк.

Краснокнижники на Торатау буквально на каждом шагу. Гиперпетрофитные и петрофитные степи предполагают редкий и ранимый тип растительности. Пока турист доберется до вершины, затоптанными окажутся целые сообщества зеленых. Тропы со временем выбиваются до земли, а дальше дожди смывают почву до породы.

Дальше туристы, если скользят на камнях, сдвигаются опять в сторону травы, и вот так тропа разрастается. Вот здесь тропа порядка 6 метров. Василий Мартыненко, и.о. руководителя УФИЦ РАН, доктор биологических наук

На каждом из шиханов растут уникальные растения. Так, на Торатау, облюбленной туристами горе, популяции 16 видов занесены в Красную книгу республики, 8 из них – в российскую.

Таких хаотичных троп на горе порядка 40. На вытоптанных участках безвозвратно уничтожены краснокнижные растения. Со слов ученых, чтобы образовался 1 миллиметр почвы, потребуется целый век, а чтобы появилась растительность, – несколько сотен лет.

Троп, как и туристов в геопарке, становится больше. Только за один день выходного более тысячи желающих оказаться на вершине. Однако с такими потерями биоразнообразия ученые считают идеальным закрыть доступ к горе. Но это уже крайние меры. Альтернатива на этом этапе – обустройство специального подъема.

Лестницу продумали так, что она станет не только подъемником, но и даст возможность растениям под ней восстановиться. Оборудованный путь пройдет в северо-восточной части горы по уже вытоптанной дороге. Работы на Торатау уже начались и вызвали у многих вопросы, чем они грозят окружающей среде.

Алмазное бурение представляет собой ручной инструмент. Мы будем поднимать его вручную. Все ступени лестницы будут собираться вручную. Поднимать тоже вручную будем. Как конструктор, все болтовые соединения, пробурили – поставили. Никакой техники там ездить не будет. Михаил Пастухов, представитель строительной организации

Длина лестницы – 402 метра в длину. По пути на вершину оборудуют площадки для отдыха. Ширина марша – полтора метра, встречные туристы должны разойтись с комфортом. Для безопасности установят перила.

Оборудование лестничного марша на гору Торатау всех геологов обрадовало. Я думаю, кто посещает эту священную гору Торатау, по-новому увидит ее, ее историческую значимость, и, я думаю, останется хорошая память от посещения. Расих Хамитов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам использования природных ресурсов и экологической безопасности