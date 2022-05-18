В Башкирии на шихане Торатау появится экотропа

Подъем на шихан Торатау оборудуют металлической лестницей. Экотропа до вершины должна появиться осенью этого года. Меры пришлось принимать из-за многочисленных стихийных путей. Под ногами туристов погибли уникальные растения. Ученые переживают, что гора через несколько лет станет скалой. При этом оборудованный удобный путь к вершине увеличит и турпоток в геопарк.
Краснокнижники на Торатау буквально на каждом шагу. Гиперпетрофитные и петрофитные степи предполагают редкий и ранимый тип растительности. Пока турист доберется до вершины, затоптанными окажутся целые сообщества зеленых. Тропы со временем выбиваются до земли, а дальше дожди смывают почву до породы.
На каждом из шиханов растут уникальные растения. Так, на Торатау, облюбленной туристами горе, популяции 16 видов занесены в Красную книгу республики, 8 из них – в российскую.
Таких хаотичных троп на горе порядка 40. На вытоптанных участках безвозвратно уничтожены краснокнижные растения. Со слов ученых, чтобы образовался 1 миллиметр почвы, потребуется целый век, а чтобы появилась растительность, – несколько сотен лет.
Троп, как и туристов в геопарке, становится больше. Только за один день выходного более тысячи желающих оказаться на вершине. Однако с такими потерями биоразнообразия ученые считают идеальным закрыть доступ к горе. Но это уже крайние меры. Альтернатива на этом этапе – обустройство специального подъема.
Лестницу продумали так, что она станет не только подъемником, но и даст возможность растениям под ней восстановиться. Оборудованный путь пройдет в северо-восточной части горы по уже вытоптанной дороге. Работы на Торатау уже начались и вызвали у многих вопросы, чем они грозят окружающей среде.
Длина лестницы – 402 метра в длину. По пути на вершину оборудуют площадки для отдыха. Ширина марша – полтора метра, встречные туристы должны разойтись с комфортом. Для безопасности установят перила.
Кроме того, с лестницей взобраться на Торатау смогут дети и маломобильные граждане. И в идеале экотропа должна стать единственным путем к вершине горы. Хотя это уже на совести туристов.