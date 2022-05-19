В Уфе стартовала спецоперация «Внимание - дети!». Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
Инспекторы ДПС проводят мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в период начала летних каникул.
Госавтоинспекция обратилась к родителям и водителям с просьбой быть предельно внимательными.
Уважаемые родители! Ежедневно напоминайте детям Правила дорожного движения, контролируйте их времяпровождением на улице, по возможности сопровождайте несовершеннолетних при переходе дороги.
пресс-служба ГИБДД по Уфе
Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны, когда на проезжей части дети! Вблизи детских образовательных и досуговых учреждений снижайте скорость, чтобы успеть среагировать, если ребенок неожиданно выбежит на дорогу. Обращайте внимание на транспортные средства, движущиеся по первой полосе, притормаживайте, если они остановились. Возможно, вам из-за них не видно пешехода маленького роста. Соблюдайте правила дорожного движения!