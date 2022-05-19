В Уфе стартовала спецоперация «Внимание - дети!»

В Уфе стартовала спецоперация «Внимание - дети!». Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Фото №1 - В Уфе стартовала спецоперация «Внимание - дети!»

Инспекторы ДПС проводят мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в период начала летних каникул.

Госавтоинспекция обратилась к родителям и водителям с просьбой быть предельно внимательными.

Уважаемые родители! Ежедневно напоминайте детям Правила дорожного движения, контролируйте их времяпровождением на улице, по возможности сопровождайте несовершеннолетних при переходе дороги.

пресс-служба ГИБДД по Уфе

Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны, когда на проезжей части дети! Вблизи детских образовательных и досуговых учреждений снижайте скорость, чтобы успеть среагировать, если ребенок неожиданно выбежит на дорогу. Обращайте внимание на транспортные средства, движущиеся по первой полосе, притормаживайте, если они остановились. Возможно, вам из-за них не видно пешехода маленького роста. Соблюдайте правила дорожного движения!

пресс-служба ГИБДД по Уфе

Фото: ГИБДД по Уфе.

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