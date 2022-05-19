В Уфе стартовала спецоперация «Внимание - дети!»

Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны, когда на проезжей части дети! Вблизи детских образовательных и досуговых учреждений снижайте скорость, чтобы успеть среагировать, если ребенок неожиданно выбежит на дорогу. Обращайте внимание на транспортные средства, движущиеся по первой полосе, притормаживайте, если они остановились. Возможно, вам из-за них не видно пешехода маленького роста. Соблюдайте правила дорожного движения!

пресс-служба ГИБДД по Уфе