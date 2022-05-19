В Уфе подсчитали ущерб от складирования грязного снега

Выяснилось, что в Кузнецовском Затоне на территории свыше 16 тысяч кв.м складировали снег, который вывезли после уборки на улицах города. На площадке не было организовано водонепроницаемое покрытие и не были установлены заградительные сооружения. Это является серьёзным нарушением. После таяния грязного снега в почву попали токсичные вещества – данный факт был подтвержден экспертизой. В почве выявили превышение содержания хлоридов, железа, свинца и нефтепродуктов.