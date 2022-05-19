В Уфе подсчитали ущерб от складирования грязного снега

В Уфе было возбуждено уголовное дело из-за складирования грязного снега. Это привело к загрязнению земель.
Выяснилось, что в Кузнецовском Затоне на территории свыше 16 тысяч кв.м складировали снег, который вывезли после уборки на улицах города. На площадке не было организовано водонепроницаемое покрытие и не были установлены заградительные сооружения. Это является серьёзным нарушением. После таяния грязного снега в почву попали токсичные вещества – данный факт был подтвержден экспертизой. В почве выявили превышение содержания хлоридов, железа, свинца и нефтепродуктов.
Общая сумма ущерба составила 210 млн рублей. Материалы дела направлены в правоохранительные органы.