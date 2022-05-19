Специалисты Башкирии сообщили, какие продукты стали дешевле

Стали дороже в Башкирии полукопченная и варено-копченая колбаса (6,3%). Килограмм в среднем можно приобрести за 489 рублей. Также стали дороже шоколадные конфеты (4,2%), яблоки (2,7%) и бананы (2,4%).

В список ставших дороже продуктов питания также вошли (0,1 — 2,2%): макароны, вермишель, печенье, баранина, мясные консервы для детского питания, пшено, мука, сухие молочные смеси для детского питания, репчатый лук, гречневая крупа-ядрица, картофель, подсолнечное масло, сосиски, сардельки, куры, маргарин, говядина, свекла, хлеб из всех сортов муки, шлифованный рис, сыры и сметана.

А вот стали значительно дешевле белокочанная капуста (10,2%). Килограмм этого овоща можно приобрести в среднем за 70 рублей. Также подешевели огурцы (6,9%), морковь (2,4%) и сахар (2,1%).