В Москве пройдет первый Форум решения социальных задач

Ставя во главу угла интересы человека, мы сможем спроектировать максимально удобный и быстрый алгоритм действий для любой жизненной ситуации, помочь по-настоящему, а не отчитаться числом указанных услуг. Рассчитываем, что региональные управленцы, вернувшись с форума, смогут сразу же использовать какие-то инструменты в своей работе.

Светлана Чупшева, генеральный директор АСИ