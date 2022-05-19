В Москве пройдет первый Форум решения социальных задач

2 и 3 июня в Москве пройдёт первый Форум решения социальных задач. Мероприятие проводится в рамках реализации Национальной социальной инициативы. Это механизм, который позволяет улучшить качество услуг и сервисов в социальной среде, тем самым повысив удовлетворенность граждан.
Организаторами Форума выступили Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд президентских грантов и правительство Челябинской области. На форуме будут выработаны новые модели поддержки граждан в различных жизненных ситуациях.
По её словам, форум должен стать максимально практикоориентированным. В рамках мероприятия запланировали разработку единых механизмов социальной политики, единого социального стандарта для регионов.
Для всех участников на площадке форума создадут 4 открытых локации – «островка притяжения», где будут собирать предложения от участников для представления на форуме и проводить дискуссии с другими экспертами.
Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин выразил уверенность, что встречи на форуме окажутся полезными. Общение с коллегами даст профессиональную поддержку, поможет быстрее сориентироваться в новых условиях, отстроить процессы и обдумать новые способы взаимодействия НКО, государства и бизнеса.
Также на форуме будут рассмотрены вопросы профессионального самоопределения школьников, развитие инклюзивного образования и успешные бизнес-практики в области инклюзии.