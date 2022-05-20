Семья из Башкирии построит дом благодаря победе в лотерее

Жители Башкирии Алина С. и её отец стали счастливыми победителями в жилищной лотерее. Семье удалось выиграть 3 млн рублей.

Как сообщила девушка пресс-службе государственной лотереи, её папа долго выбирал билет в мобильном приложении. И даже когда страница случайно перезагрузилась, он выбрал совершенно другой билет, веря, что именно он принесёт семье победу. В прямом эфире мужчина не успел зафиксировать выигрышный билет, но, смотря запись трансляции вместе с супругой и дочкой, он узнал, что именно его билет оказался победным.

Алина также рассказала, что после громкой радости от победы, мужчина сказал семье, что ошибся. И его супруга и дочка даже успели расстроиться, но, оказалось, мужчина пошутил.