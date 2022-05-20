В Башкирии в дни сабантуев будет запрещено продавать алкоголь

Министерство торговли Башкирии напоминает, что в дни сабантуев в республике будет запрет на продажу алкоголя. По информации ведомства, запрет распространяется на пункты розничной торговли.

В заведениях общепита в дни запрета можно будет беспрепятственно купить алкогольные напитки. Первый сабантуй начнется 27 мая в Зилаирском районе.