В Башкирии в дни сабантуев будет запрещено продавать алкоголь

Министерство торговли Башкирии напоминает, что в дни сабантуев в республике будет запрет на продажу алкоголя. По информации ведомства, запрет распространяется на пункты розничной торговли.
В заведениях общепита в дни запрета можно будет беспрепятственно купить алкогольные напитки. Первый сабантуй начнется 27 мая в Зилаирском районе.
В случае нарушения закона, владельцев заведений ждет штраф размером от 20 до 40 тысяч рублей, а для юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции или без.