В Башкирии аттракционы готовят к летнему сезону

330 аттракционов из 367 прошли техническое освидетельствование. В Башкортостане продолжается подготовка развлекательного оборудования к работе в летний сезон. Сотрудники специализированных испытательных лабораторий проверяют состояние аттракционной техники.
Практически с высоты птичьего полёта, но по ту сторону кабинки колеса обозрения. Их обязанность – проверять работоспособность аттракционов. Чтобы дать оценку техническому состоянию объекта, необходимо обследовать практически каждое болтовое соединение большой конструкции. Делают это специалисты испытательной лаборатории раз в год.
Оценку техническому состоянию могут давать только аккредитованные испытательные лаборатории. Всего в Башкортостане числится 1511 единиц развлекательного оборудования. 367 из них попадают под действие технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов».
У каждого аттракциона есть еще и свой госномер, похожий чем-то на автомобильный. Регистрацию развлекательного оборудования, да и в целом надзор в области техсостояния и эксплуатации аттракционов осуществляют органы Гостехнадора.
В зависимости от высоты, скорости и угла наклона сидений аттракционы подразделяются по степени потенциального биомеханического риска на 4 группы. Самые экстремальные – это РБ 1. К примеру, в парке аттракционов рядом с площадью имени Ленина в Уфе таковых семь единиц. Но проверку проходят все аттракционы, независимо от степени потенциального риска.
Основным условием для начала работы является акт оценки технического освидетельствования без выявленных неисправностей. На сегодня в Башкортостане проверку прошли уже 330 аттракционов.