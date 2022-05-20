В Башкирии аттракционы готовят к летнему сезону

330 аттракционов из 367 прошли техническое освидетельствование. В Башкортостане продолжается подготовка развлекательного оборудования к работе в летний сезон. Сотрудники специализированных испытательных лабораторий проверяют состояние аттракционной техники.

Практически с высоты птичьего полёта, но по ту сторону кабинки колеса обозрения. Их обязанность – проверять работоспособность аттракционов. Чтобы дать оценку техническому состоянию объекта, необходимо обследовать практически каждое болтовое соединение большой конструкции. Делают это специалисты испытательной лаборатории раз в год.

Проверяет ультразвуковым дефектоскопом на наличие трещин в основном металле. Николай Сергеев, инженер испытательной лаборатории

Оценку техническому состоянию могут давать только аккредитованные испытательные лаборатории. Всего в Башкортостане числится 1511 единиц развлекательного оборудования. 367 из них попадают под действие технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов».

Мы каждый год проходим техническое освидетельствование колеса и вывешиваем, что мы прошли его, номер, кто провел и когда следующая проверка. Лариса Касимова, помощник руководителя предприятия

У каждого аттракциона есть еще и свой госномер, похожий чем-то на автомобильный. Регистрацию развлекательного оборудования, да и в целом надзор в области техсостояния и эксплуатации аттракционов осуществляют органы Гостехнадора.

Все аттракционы у нас до момента эксплуатации должны быть зарегистрированы. Ежегодно они проводят техническое освидетельствование. Ильшат Закиров, главный специалист по надзору за аттракционной техникой инспекции Гостехнадзора Республики Башкортостан

В зависимости от высоты, скорости и угла наклона сидений аттракционы подразделяются по степени потенциального биомеханического риска на 4 группы. Самые экстремальные – это РБ 1. К примеру, в парке аттракционов рядом с площадью имени Ленина в Уфе таковых семь единиц. Но проверку проходят все аттракционы, независимо от степени потенциального риска.

Каждый год в мае, после майских праздников, у нас начинается проверка сертифицированной лабораторией, приезжают, смотрят на усталость металла, сварные швы, соединения, болтовые соединения. Каждый аттракцион проверяют, и большой, и маленький, и небольшие катальные опции. Альбина Фатхутдинова, директор парка аттракционов