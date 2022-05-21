В Башкирии в ходе рейдов ГИБДД задержали 38 пьяных водителей

Минувшей ночью в Уфе произошло несколько ДТП с участием пьяных водителей. Всего же по республике инспекторы задержали 38 автолюбителей, севших за руль в нетрезвом виде.

Эти молодые люди явно не думали, что вечер пятницы они проведут на перекрестке улиц Бессонова и Комсомольской. Стоящий перед ними на светофоре автомобиль марки «Черри» покатился прямо на них. Как выяснилось, водитель китайского автомобиля уснул за рулем.

Мужчина не согласился с результатом на алкотестере и попросил пройти медосвидетельствование. В наркодиспансере у виновника ДТП взяли анализы на запрещенные вещества.

А эта автоледи будто сама хотела привлечь к себе внимание то ли прохожих, то ли сотрудников ГИБДД. Девушка решила припарковаться прямо посреди дороги. План вроде бы удался: ее заметили, но выяснилось, что искала женщина далеко не славы.

Девушка прошла освидетельствование. Теперь как минимум ближайшие полтора года за руль ей садиться будет нельзя.

Тем временем на улице Менделеева произошла еще одна авария. Виновник ДТП сразу признался в употреблении спиртных напитков. Возможно, это столкновение с внедорожником минувшей ночью сохранило кому-то жизнь

Сотрудники ГИБДД проводят усиленные рейды по выявлению нетрезвых водителей. За выходные и праздничные дни инспекторы выявляют сотни и тысячи автовладельцев, посмевших сесть за руль пьяными.