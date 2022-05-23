В Башкирии рабочим задолжали более 462 млн рублей зарплаты

По состоянию на первое мая 2022 года в Башкирии 4 252 рабочим задолжали более 462 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции.

На сегодняшний день многие сотрудники сталкиваются с задолженностями по выплат зарплаты. В ведомстве назвали несколько компаний с долгами перед рабочими и озвучили общую сумму задолженностей.