В Башкирии рабочим задолжали более 462 млн рублей зарплаты

По состоянию на первое мая 2022 года в Башкирии 4 252 рабочим задолжали более 462 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции.
На сегодняшний день многие сотрудники сталкиваются с задолженностями по выплат зарплаты. В ведомстве назвали несколько компаний с долгами перед рабочими и озвучили общую сумму задолженностей.
Так, по данным Гострудинспекции, проблемы с выплатой зарплат сотрудникам имеют предприятия ООО «Удряк», ООО «Белорецкий маслосыркомбинат», ООО «Капитал-сервис», «Спецмонтажтехнология», ЖСК «Новый дом» и МУТПП «Магинск». Примечательно, что пять из указанных шести предприятий являются банкротами.