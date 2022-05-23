Президент России удостоил государственных наград двух жителей Башкирии

За большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден ведущий научный сотрудник лаборатории Уфимского института биологии УФИЦ РАН, почвовед, агрохимик, агроэколог, доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ и БАССР Фангат Хазиев.