Президент России удостоил государственных наград двух жителей Башкирии

Президент России подписал указ о награждении граждан страны государственными наградами. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации. Среди награжденных двое – жители Башкирии.
За большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден ведущий научный сотрудник лаборатории Уфимского института биологии УФИЦ РАН, почвовед, агрохимик, агроэколог, доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ и БАССР Фангат Хазиев.
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени удостоен врач всероссийского центра глазной и пластической хирургии БГМУ Юрий Кийко.