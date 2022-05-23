В Башкирии сотрудники ГИБДД помогли водителю большегруза заменить лопнувшее колесо

Накануне в Балтачевском районе трое сотрудников ГИБДД помогли водителю большегруза заменить лопнувшее колесо. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
Инцидент произошел на 35 километре автодороги Бураево - Старобалтачево - Куеда. Сотрудники ДПС заметили тягач, остановившийся на обочине. Позади транспортного средства стоял знак аварийной остановки.
Оказалось, что у большегруза лопнуло колесо. Самостоятельно заменить его водителю не удалось.
Водитель большегруза поблагодарил сотрудников госавтоинспекции за помощь, и продолжил свой путь.
Видео: ГИБДД по РБ.