В Башкирии сотрудники ГИБДД помогли водителю большегруза заменить лопнувшее колесо

Накануне в Балтачевском районе трое сотрудников ГИБДД помогли водителю большегруза заменить лопнувшее колесо. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на 35 километре автодороги Бураево - Старобалтачево - Куеда. Сотрудники ДПС заметили тягач, остановившийся на обочине. Позади транспортного средства стоял знак аварийной остановки.

Оказалось, что у большегруза лопнуло колесо. Самостоятельно заменить его водителю не удалось.

Фото №1 - В Башкирии сотрудники ГИБДД помогли водителю большегруза заменить лопнувшее колесо

Сотрудники полиции Шарипов Рустам, Шаймиев Алмаз и Хизяпов Динар быстро приняли меры безопасности, чтобы стоящий грузовик не спровоцировал ДТП, а затем помогли заменить колесо.

пресс-служба ГИБДД по РБ

Водитель большегруза поблагодарил сотрудников госавтоинспекции за помощь, и продолжил свой путь.

От поломок на дороге никто не застрахован. Поэтому, дорогие друзья, будьте взаимовежливы, помогайте друг другу и не бросайте на дороге тех, кто нуждается в вашей помощи.

пресс-служба ГИБДД по РБ

Видео: ГИБДД по РБ.

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