Радий Хабиров запретил проводить сабантуи на Торатау

Проводить сабантуи около шихана Торатау больше не будут. Об этом заявил Радий Хабиров. Масштабные мероприятия, по словам Главы республики, негативно влияют на микроклимат геопарка. Тему туризма сегодня подняли во время еженедельного оперативного совещания в правительстве.
В частности, Глава Башкортостана уже этим летом попросил организовать для желающих туры в Узбекистан. Эту республику на минувшей неделе посетила делегация из региона. Поездку можно назвать самой масштабной бизнес-миссией в Узбекистан за все время сотрудничества двух республик. Подписано 27 внешнеторговых контрактов, проведено порядка 300 встреч, достигнутые договоренности оцениваются предварительно в 200 миллионов долларов.
На еженедельном совещании в правительстве обсудили в целом обстановку в республике. Министр сельского хозяйства региона доложил, что прошедший град, заморозки и снег в некоторых районах не повредил посевов. Яровой сев проведен более чем на 70% запланированных площадей. Также на оперативке обсудили, как идет подготовки к проведению государственной итоговой аттестации у выпускников 9-х и 11-х классов.