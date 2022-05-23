Радий Хабиров запретил проводить сабантуи на Торатау

Проводить сабантуи около шихана Торатау больше не будут. Об этом заявил Радий Хабиров. Масштабные мероприятия, по словам Главы республики, негативно влияют на микроклимат геопарка. Тему туризма сегодня подняли во время еженедельного оперативного совещания в правительстве.

В частности, Глава Башкортостана уже этим летом попросил организовать для желающих туры в Узбекистан. Эту республику на минувшей неделе посетила делегация из региона. Поездку можно назвать самой масштабной бизнес-миссией в Узбекистан за все время сотрудничества двух республик. Подписано 27 внешнеторговых контрактов, проведено порядка 300 встреч, достигнутые договоренности оцениваются предварительно в 200 миллионов долларов.

Очень насыщенная была поездка. За три дня мы были в трех регионах – в Каракалпакии, Самарканде, Ташкенте. Эта была самая большая бизнес-миссия. 96 предпринимателей приехали и провели переговоры в режиме B2B. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан