В Башкирии жители жалуются на отсутствие отопления в школах и детских садах

Жители Башкирии массово жалуются главе региона на холод в школах и детских садах. Просьбу включить отопление в детских учреждениях жители размещают в социальных сетях Радия Хабирова.
Родители школьников и воспитанников дошкольных учреждений уверены в необходимости включить отопление в садах и школах. По словам жителей, из-за непогоды и отсутствия отопления дети болеют.
Жалобы заметили сотрудники Центра управления РБ и зафиксировали обращения с просьбой уточнить город или район, о котором идет речь. В настоящее время не уточняется, включат ли отопление.