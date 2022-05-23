В Башкирии жители жалуются на отсутствие отопления в школах и детских садах

Жители Башкирии массово жалуются главе региона на холод в школах и детских садах. Просьбу включить отопление в детских учреждениях жители размещают в социальных сетях Радия Хабирова.

Родители школьников и воспитанников дошкольных учреждений уверены в необходимости включить отопление в садах и школах. По словам жителей, из-за непогоды и отсутствия отопления дети болеют.