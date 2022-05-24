Трассу М-7 в Башкирии оборудуют светодиодными маячками

Впервые в республике на участках федеральных дорог установят светодиодные маячки. Они работают на солнечных батареях и дополнительно обеспечивают безопасность автовладельцам в ночное время. Маячки будут оборудованы по трассе М-7, на которой сейчас идет ремонт.

Можно сказать, что путь дорожного полотна начинается здесь, на заводе. Процессы автоматизированы: смешивание составляющих асфальта запускается с помощью кнопки из кабины управления. Прежде чем смесь увезут на ремонтируемый участок, он дополнительно пройдет этап сортировки от крупной фракции и мусора.

Погрузчик загружает инертные материалы в бункеры-дозаторы. По рецепту материал подается по конвейеру в сушильно-смесительный барабан. Там происходит процесс смешения. Артём Солдатов, старший производитель работ асфальтобетонного завода

Капитальный ремонт от границы с Республикой Татарстан начался еще в 2020 году, и один участок сдан в эксплуатацию. На сегодня обновление полотна на трассе М-7 «Волга» идет еще на двух объектах. Их протяженность – 13 километров. Один из этапов работ – регенерация, переработка существующего покрытия. Это существенно экономит средства.

В рамках работ стабилизация, регенерация и два слоя покрытия. Переустройство коммуникации и водопропускных труб. Владислав Покольский, начальник отдела капитального ремонта федерального дорожного агентства «Приуралье»

Те участки, которые пройдут через населенные пункты, оборудуют безопасными элементами для пешеходов. Сделают тротуары, пешеходные переходы и установят освещение. Кроме того, уже для безопасности водителей на федеральной трассе региона впервые появятся светодиодные маячки. На поворотах и подъемах появятся дополнительные полосы. В целом полотно, со слов дорожников, укладывается с применением передовых технологий.

При производстве смеси применяется высокопрочный порфиритовый щебень, добываемый на Абзаковском карьере Республики Башкортостан. Общая толщина асфальта – 65 сантиметров. Сергей Пермяков, заместитель директора по производству компании «Дортехстрой»