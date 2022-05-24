Трассу М-7 в Башкирии оборудуют светодиодными маячками

Впервые в республике на участках федеральных дорог установят светодиодные маячки. Они работают на солнечных батареях и дополнительно обеспечивают безопасность автовладельцам в ночное время. Маячки будут оборудованы по трассе М-7, на которой сейчас идет ремонт.
Можно сказать, что путь дорожного полотна начинается здесь, на заводе. Процессы автоматизированы: смешивание составляющих асфальта запускается с помощью кнопки из кабины управления. Прежде чем смесь увезут на ремонтируемый участок, он дополнительно пройдет этап сортировки от крупной фракции и мусора.
Капитальный ремонт от границы с Республикой Татарстан начался еще в 2020 году, и один участок сдан в эксплуатацию. На сегодня обновление полотна на трассе М-7 «Волга» идет еще на двух объектах. Их протяженность – 13 километров. Один из этапов работ – регенерация, переработка существующего покрытия. Это существенно экономит средства.
Те участки, которые пройдут через населенные пункты, оборудуют безопасными элементами для пешеходов. Сделают тротуары, пешеходные переходы и установят освещение. Кроме того, уже для безопасности водителей на федеральной трассе региона впервые появятся светодиодные маячки. На поворотах и подъемах появятся дополнительные полосы. В целом полотно, со слов дорожников, укладывается с применением передовых технологий.
Один из участков введут в эксплуатацию в этом году, второй – в 2023-м. Движение на обновляемом пути автодороги М-7 «Волга» не прекращено и осуществляется с помощью реверсивного движения.