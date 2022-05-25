В Башкирии мужчина спас из горящего дома пятерых человек

Житель деревни Калимово Буздякского района Башкирии Ильсур Арсланов спас из горящего дома пятерых человек. За это его представили к награде за отвагу. Об этом рассказал глава муниципалитета Ильнур Игдиев.

Все произошло в марте. Ильсур шел по улице, как вдруг услышал звук пожарного извещателя и увидел дым. Оказалось, что горит дом его родственников.

Сначала помог выбраться хозяевам, после через окно вытащил племянников на улицу. Благодаря действиям Ильсура были спасены пять человек.

За мужество и отвагу, проявленные в экстремальной ситуации при спасении человеческой жизни, приказом Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Арсланов был удостоен медали «За доблесть». Заслуженную награду герою вручили на прошлой неделе.