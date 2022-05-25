В Уфе демонтаж старого арочного моста завершат летом

Демонтаж старого арочного моста в Уфе через реку Белую в створе улицы Воровского планируют завершить к лету. Об этом рассказали в УСРДИС администрации башкирской столицы.

На данный момент специалисты уже демонтировали пролетные строения на двух опорах, опоры освещение, перильные ограждения, а также завершили устройство буронабивных свай на одной из опор.