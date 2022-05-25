В Уфе демонтаж старого арочного моста завершат летом

Демонтаж старого арочного моста в Уфе через реку Белую в створе улицы Воровского планируют завершить к лету. Об этом рассказали в УСРДИС администрации башкирской столицы.
На данный момент специалисты уже демонтировали пролетные строения на двух опорах, опоры освещение, перильные ограждения, а также завершили устройство буронабивных свай на одной из опор.
На 60% демонтирована проезжая часть моста и на 80%- тротуары.
Капремонт моста 1956 года постройки включен в перечень объектов к 450-летию основания Уфы. По итогам реконструкции всего комплекса Южного въезда на нем будет 11 полос движения.
Фото: Мэрия Уфы.