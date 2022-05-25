В Уфе застройщики получили срок за мошенничество

Они потратили последнее, взяли кредиты и остались на улице. Обманутые дольщики посёлка «Цветы Башкирии» и домов по улице Баландина боролись за свои права разными методами. Но свою первую реальную победу одержали не на митинге, а в зале судебных заседаний.
Вместо звука поворота ключа в дверях – звук щелчка наручников. Застройщиков, обманувших дольщиков на сумму свыше 355 млн рублей, взяли под стражу прямо в зале суда.
Деньги пострадавшим инвесторам подсудимые так и не вернули, вину свою не признали. Зато обман застройщиков доказал суд. Теперь обвиняемые отправились за решетку. И надолго.
Проблемы дольщиков посёлка «Цветы Башкирии» глава Следственного комитета республики взял под личный контроль. Завершить технические экспертизы по домам и проектной документации планируют к лету. Сдать все дома в Минстрое Башкортостана обещают до конца следующего года.