В Уфе застройщики получили срок за мошенничество

Они потратили последнее, взяли кредиты и остались на улице. Обманутые дольщики посёлка «Цветы Башкирии» и домов по улице Баландина боролись за свои права разными методами. Но свою первую реальную победу одержали не на митинге, а в зале судебных заседаний.

Вместо звука поворота ключа в дверях – звук щелчка наручников. Застройщиков, обманувших дольщиков на сумму свыше 355 млн рублей, взяли под стражу прямо в зале суда.

Кировский районный суд г. Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих местных жителей и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки 10 и 12 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Анжела Сафиуллина, начальник отдела делопроизводства Кировского суда

Деньги пострадавшим инвесторам подсудимые так и не вернули, вину свою не признали. Зато обман застройщиков доказал суд. Теперь обвиняемые отправились за решетку. И надолго.

Справедливость восторжествовала, обманувшие нас люди получили по заслугам. Мы не злорадствуем, но мы удовлетворены решением суда, оно справедливо. Фируза Ахметова, обманутая дольщица

Выяснилось, что имели место и двойные продажи. Квартиры не достроены, люди остались без денег и жилья. Мы приговором довольны. Защита собирается обжаловать, это их право. Светлана Михайлова, представитель потерпевших