VK выпустила новую бета-версию магазина приложений для Android

В России для пользователей системы Android стала доступна бета-версия магазина приложений RuStore. Загрузить новый магазин приложений можно на официальной странице.

В настоящее время в магазине представлено чуть более 100 приложений, однако разработчики не останавливаются на достигнутом. За круглосуточную поддержку пользователей будет отвечать сервисная служба VK.