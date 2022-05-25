VK выпустила новую бета-версию магазина приложений для Android

В России для пользователей системы Android стала доступна бета-версия магазина приложений RuStore. Загрузить новый магазин приложений можно на официальной странице.
В настоящее время в магазине представлено чуть более 100 приложений, однако разработчики не останавливаются на достигнутом. За круглосуточную поддержку пользователей будет отвечать сервисная служба VK.
Проверять приложения на отсутствие вирусов будет «Лаборатория Касперского». Уже летом текущего года VK планирует внедрить push-уведомления, платежную систему и рейтинги приложений.