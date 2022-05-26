В Башкирии показали работу предприятия по производству труб и шлангов

Предприятие в Стерлитамакском районе поставляет трубы и шланги в ближайшее зарубежье. Но развитие встало, не хватает площади. Спрос растёт. Землю нашли, но взять в аренду её смогут не раньше следующего года.
На производственной кухне предприятия собственная рецептура, к слову, безотходная. Участие рабочих в данном процессе сведётся почти к нулю через несколько дней, когда завершится установка нового более автоматизированного оборудования. Экструзионную линию приобрели благодаря муниципальной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Стерлитамакском районе».
На выходе – готовые питьевые трубы, канализационные, различные шланги, а также части для сборки резиновых лодок. В списке – около 50 наименований. Если измерять в тоннах, сейчас на предприятии выпускают 3,5 тысячи тонн готовой продукции. Организация появилась 12 лет назад. История начиналась с небольшого амбара, в котором работали два брата.
Выпуск продукции на предприятии ежегодно растёт на 20-30 %. Спрос есть. Трубы и шланги из Стерлитамакского района покупают не только регионы России, но и за рубежом – в Казахстане и Белоруссии. В ближайшем будущем планируют перевозить производство.
Участок площадью в 10 гектаров нашли неподалеку. Сейчас его использует другая организация для сельхозпосевов, несмотря на то, что по соседству располагаются другие заводы. Взять в аренду территорию можно не раньше 2023 года и, конечно же, поменять назначение земли.