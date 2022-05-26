В Башкирии молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы за реабилитацию нацизма

Жителю Стерлитамака грозит серьезное наказание за реабилитацию нацизма. На 22-летнего молодого человека завели уголовное дело после его комментариев в социальных сетях, оправдывающих идеологию нацизма.

Как сообщает МВД Башкирии, молодой человек разместил комментарии и изображения в одной из групп популярной сети ВКонтакте в октябре 2020 года. Эти действия попали в поле зрения сотрудников полиции.