Минздрав Башкирии прокомментировал ситуацию с девочкой, заболевшей туберкулезом
В Уфе пациенты городской больницы №17 оказались под угрозой заражения туберкулезом. Инцидент произошел в начале апреля, сообщает издание Mkset.
В палату педиатрического отделения поместили ребенка, у которого была открытая форма туберкулеза. Были большие риски заражения, так как дети с родителями перемещались по отделению и играли друг с другом.
Как сообщает ИА "Башинформ", в региональном Минздраве подтвердили, что у девочки, попавшей в уфимскую больницу № 17, был выявлен туберкулез.
Пациентка находилась с 7 по 16 апреля на стационарном лечении в педиатрическом отделении ГДКБ №17 с диагнозом: пневмония. Были проведены лечебно-диагностические и лечебные мероприятия в полном объеме. Выписана с улучшением. Мама ребенка при поступлении и в дальнейшем, при нахождении ребенка на стационарном лечении, скрывала факт о контакте с инфекционным больным (по туберкулезу). При диагностических процедурах во время лечения подозрений на данный диагноз обнаружено не было. Наличие у пациента данного заболевания выяснилось после её выписки, спустя две недели. Врачом-фтизиатром, по месту прикрепления, было выявлено заболевание и поставлен диагноз. Проведено эпидрасследование, был составлен список контактных, проведена заключительная дезинфекция. Случаев инфицирования выявлено не было.