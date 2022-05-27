Минздрав Башкирии прокомментировал ситуацию с девочкой, заболевшей туберкулезом

Пациентка находилась с 7 по 16 апреля на стационарном лечении в педиатрическом отделении ГДКБ №17 с диагнозом: пневмония. Были проведены лечебно-диагностические и лечебные мероприятия в полном объеме. Выписана с улучшением. Мама ребенка при поступлении и в дальнейшем, при нахождении ребенка на стационарном лечении, скрывала факт о контакте с инфекционным больным (по туберкулезу). При диагностических процедурах во время лечения подозрений на данный диагноз обнаружено не было. Наличие у пациента данного заболевания выяснилось после её выписки, спустя две недели. Врачом-фтизиатром, по месту прикрепления, было выявлено заболевание и поставлен диагноз. Проведено эпидрасследование, был составлен список контактных, проведена заключительная дезинфекция. Случаев инфицирования выявлено не было.

Минздрав РБ