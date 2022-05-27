В Башкирии начала работу горячая линия по выплатам на детей от 3 до 7 лет

Сегодня, 27 мая, в Башкирии начала работу горячая линия по вопросам оформления и получения выплат семьям, в которых есть дети от 3 до 7 лет.
В эфире передачи «Салям» на БСТ сотрудник ЦУР Башкирии Алиса Шамсутдинова добавила, что сегодня операторы начнут работу после 15:00, а затем будут доступны с 8:00 до 20:00 ежедневно.
Номера горячей линии ситуационного центра — 8 (347) 218 19 19 и 122 (доп.2). Кроме того, с помощью специалистов по-прежнему можно проконсультироваться и на другие социально значимые темы — от господдержки бизнеса до профилактики COVID-19.